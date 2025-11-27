SEA Games 2025: Bukan Juara, Timnas Indonesia Cuma Ditarget Posisi 2

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 20:00 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (kiri), Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Bayu Priawan Djokosoetono (kedua kanan), dan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi (kanan) menyampaikan keterangan pada konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan/foc/am

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia tidak dibebani target emas pada cabang olahraga sepak bola pada SEA Games 2025 di Thailand.

Menpora Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia hanya ditarget menjadi runner up pada SEA Games 2025.

“PSSI mengusulkan (target timnas) putri (meraih medali) perunggu, lalu putra (meraih medali) perak. Itu targetnya," kata Erick Thohir, Jumat (21/11).

Erick Thohir mengatakan target itu sudah berdasarkan hasil review yang dilakukan PSSI.

"Jadi, seperti itu yang disampaikan kepada kami dari hasil evaluasi," kata Erick Thohir.

Target untuk Timnas Indonesia menurun dibandingkan pencapaian pada SEA Games 2023.

Saat itu Timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali juara setelah mengalahkan Thailand. 

Di sisi lain, kontingen Indonesia ditargetkan merebut 85 medali emas pada SEA Games 2025.

