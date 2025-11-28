PSSI Cari Pelatih Timnas Indonesia di Eropa, Langsung Wawancara

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan PSSI segera mencari calon pelatih Timnas Indonesia di Eropa.

Sumardji menjelaskan beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI sudah berangkat terlebih dahulu ke Eropa untuk memulai pencarian.

“Dirtek (Direktur Teknik, red) Alexander Zwiers juga sudah berangkat kemarin,” kata Sumardji, Rabu (26/11).

Sumardji menjelaskan para anggota Exco PSSI akan bertemu di Eropa jika semua sudah berangkat.

“Sesuai jadwal yang ada, pada pekan-pekan ini nanti akan bisa langsung melakukan interview,” kata Sumardji.

Meskipun demikian, Sumardji enggan memberikan bocoran tentang calon pelatih Timnas Indonesia.

Sumardji juga tidak mengungkap negara asal figur yang akan menggantikan Patrick Kluivert.

Dia hanya menyebut ada lima figur yang menjadi kandidat pelatih Timnas Indonesia.