BTN Tegaskan Calon Pelatih Timnas Indonesia Harus Tularkan Ilmu ke Asisten

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji enggan membuka identitas calon pelatih Timnas Indonesia.

Sumardji hanya menyebut beberapa anggota Exco PSSI berangkat ke Eropa untuk mencari pelatih timnas senior.

Perwira polisi itu mengatakan ada lima kandidat yang berpotensi menjadi pengganti Patrick Kluivert.

Meskipun demikian, Sumardji masih menyimpan dengan rapat nama-nama calon pelatih Timnas Indonesia.

Menurut Sumardji, calon pelatih harus bisa memberikan ilmu kepada para asisten di Timnas Indonesia.

“Itu penting sekali. Tidak bisa kita mungkiri dengan sekarang adanya Coach Nova (Arianto) itu buah ketekunan Coach Nova belajar bersama-sama dengan Shin Tae Yong,” tutur Sumardji, Rabu (26/11).

Sumardji menjelaskan pemilihan pelatih Timnas Indonesia akan diputuskan secara bersama-sama.

“Mekanisme ini tetap akan kami jalankan sesuai statuta PSSI yang ada,” kata Sumardji.