Hokky Caraka Buang Target Pribadi, Yang Penting Timnas Indonesia Juara SEA Games 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 22:00 WIB
Striker Timnas Indonesia Hokky Caraka bertekad membantu tim menjadi juara SEA Games 2025. Foto: Muhammad Adimaja/Antara

jakarta.jpnn.com - Striker Timnas Indonesia Hokky Caraka bertekad membantu tim menjadi juara SEA Games 2025.

Menurut Hokky Caraka, tim pelatih sudah melakukan evaluasi terhadap permainan Timnas Indonesia.

Hokky Caraka berkaca dari pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mali beberapa waktu lalu.

“Kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan dalam tim yang muncul akibat pertandingan persahabatan lawan Mali kemarin, kami sudah berbenah,” kata Hokky Caraka, Rabu (26/11).

Penyerang Persita Tangerang itu juga tidak mau menonjolkan target pribadi pada SEA Games 2025.

“Kalau personal (target, red), saya jauh-jauhin saja dahulu,” kata Hokky Caraka.

Menurut Hokky Caraka, hal yang paling penting ialah Timnas Indonesia bisa berbicara banyak pada SEA Games 2025.

“Lebih penting kami bisa dapat (medali) emas dan kami mempertahankan emas,” ujar Hokky Caraka.

