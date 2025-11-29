SEA Games 2025: Hokky Caraka Ingin Tuntaskan Dendam Karena Pernah Dicoret

JPNN.com

Sabtu, 29 November 2025 – 21:00 WIB
Penyerang timnas Indonesia U22, Hokky Caraka, menjawab pertanyaan ANTARA saat dijumpai di Jakarta, Rabu (26/11/2025). Foto: ANTARA/FAUZAN.

jakarta.jpnn.com - Penyerang Timnas Indonesia Hokky Caraka ingin menuntaskan dendam pada SEA Games 2025.

Sebab, Hokky Caraka tidak masuk skuad timnas yang mendapatkan gelar juara SEA Games 2023.

Pemain Persita Tangerang itu mengaku sudah dua kali dilatih Indra Sjafri di Timnas Indonesia, yakni pada 2023 dan 2025.

“Yang SEA Games terakhir dicoret. Nggak masuk skema barangkali,” kata Hokky Caraka, Rabu (26/11).

Hokky Caraka mengatakan dirinya dan teman-temannya sudah membulatkan tekad menghadapi SEA Games 2025.

“Dari yel-yel pun kami sudah menanamkan (medali, red) emasnya sendiri. Itu jadi pacuan kami di SEA Games,” lanjut Hokky Caraka.

Hokky Caraka menilai persiapan Timnas Indonesia menyambut SEA Games 2025 berjalan baik.

Dia mencontohkan uji coba yang dijalani Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Mali.

