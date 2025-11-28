Persija Jakarta vs PSIM Yogya: Wajib Menang demi Kado Istimewa

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memburu kemenangan ketika menjamu PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (28/11).

Kemenangan akan menjadi kado terindah bagi Persija Jakarta yang sedang merayakan ulang tahun ke-97.

Selain itu, tiga poin penuh melawan PSIM Yogyakarta juga akan membuat Persija Jakarta menjaga asa menjadi juara.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan semua elemen tim mempunyai gairah yang sama untuk mendapatkan kemenangan.

“Kami menjalani satu minggu persiapan yang sangat baik. Para pemain punya motivasi besar tampil di Jakarta, di depan Jakmania,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Souza mengatakan bermain di Stadion GBK merupakan momen yang sangat istimewa bagi Persija Jakarta.

Sebab, Persija harus menjalani pertandingan di kota lain pada beberapa laga sebelumnya.

“Harapan kami bisa mendapatkan tiga poin untuk membuat Jakmania senang dan bahagia. Jika mereka bahagia, kami pun ikut bahagia,” ucap Souza.