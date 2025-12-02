Menang Terus Jadi Bukti Mental Persija Jakarta Sangat Kuat

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat senang setelah timnya mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2026/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (28/11).

Mauricio Souza menjelaskan para pemain Persija Jakarta menunjukkan konsistensi sepanjang pertandingan.

“Kami terus mencari gol, melakukan tekanan tinggi, dan membuat lawan tidak punya ruang untuk berkembang,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Mauricio Souza juga mengapresiasi fokus yang dimiliki para pemainnya sepanjang laga berlangsung.

“Sekali lagi Persija menunjukkan bahwa ketika kami masuk ke lapangan dengan fokus penuh, kami bisa sangat kuat,” kata Mauricio Souza.

Pelatih asal Brasil itu menjelaskan timnya memang bertekad tidak kebobolan saat melawan PSIM Yogyakarta.

“Kami punya 90 menit untuk mencetak gol dan berusaha tidak kebobolan. Dari awal, itu sudah menjadi tujuan kami,” ujar Souza.

Mauricio Souza juga memuji performa Allano Lima sepanjang laga melawan PSIM Yogyakarta.