Selalu Dituntut Pelatih Persija Jakarta, Allano Malah Senang

Rabu, 03 Desember 2025 – 19:00 WIB
Allano Lima menjadi salah satu bintang Persija Jakarta saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Allano Lima menjadi salah satu bintang Persija Jakarta saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (28/11).

Pemain asal Brasil itu berhasil mencetak gol penutup bagi Persija Jakarta saat pertandingan memasuki injury time.

Sebelumnya, Persija Jakarta unggul melalui lesakan Emaxwell Souza pada menit ke-77.

“Terima kasih kepada Coach yang setiap hari menuntut kami bekerja keras di latihan,” kata Allano sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Allano Lima menjelaskan tuntutan dari Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat penting bagi dirinya dan kawan-kawannya.

“Itu membuat kami datang ke pertandingan besar dengan kesiapan penuh dan bisa menunjukkan kemampuan terbaik,” ujar Allano.

Allano juga mengapresiasi teman-temannya sepanjang pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

Sebab, kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta tidak terlepas dari kerja keras semua pemain.

