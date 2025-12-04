Dukungan Fans Persija Jakarta Luar Biasa, Allano Sudah Adaptasi

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Allano Lima tidak kuasa menahan kegembiraan setelah timnya mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (28/11).

Allano dan kawan-kawan akhirnya bisa kembali merasakan atmosfer pertandingan di Stadion GBK.

Sebelumnya, para pemain Persija Jakarta harus bermain di luar ibu kota, termasuk di Solo, Jawa Tengah.

“Jujur, saya sangat merindukan atmosfer seperti malam ini. Saya sangat suka ambience GBK dan saya sudah beradaptasi dengan suasana seperti ini,” kata Allano sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Pemain asal Brasil itu menjelaskan dukungan penuh dari The Jakmania sangat berarti bagi para pemain Persija.

“Setiap menit di lapangan, motivasi itu terus terasa. Jakmania bernyanyi tanpa henti sepanjang laga. Luar biasa,” kata Allano.

Allano menilai The Jakmania mempunyai peran penting terhadap kemenangan Persija Jakarta.

“Kami tidak mungkin meraih kemenangan tanpa dukungan mereka,” imbuh Allano.