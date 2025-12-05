The Jakmania Membeludak, Rekor Persija Jakarta Sulit Dilewati

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta menorehkan rekor hebat saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (28/11).

Macan Kemayoran, julukan Persija, menjadi tim dengan jumlah penonton terbanyak pada musim ini.

Sebanyak 56.150 penonton menjadi saksi kemenangan Persija Jakarta saat menjamu PSIM Yogyakarta.

Rekor sebelumnya terjadi saat Persebaya Surabaya menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada 18 Oktober 2025.

Saat itu, pertandingan klasik tersebut ditonton 33.432 fans Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

Jika melihat kapasitas kandang 17 tim rival, rekor Persija Jakarta akan sangat sulit dipecahkan.

Persija Jakarta justru bisa memecahkan rekornya sendiri jika kembali bermain di Stadion GBK pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Rekor saat melawan PSIM Yogyakarta menegaskan posisi Persija Jakarta sebagai tim dengan jumlah penonton terbanyak.