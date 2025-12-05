JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga The Jakmania Membeludak, Rekor Persija Jakarta Sulit Dilewati

The Jakmania Membeludak, Rekor Persija Jakarta Sulit Dilewati

Jumat, 05 Desember 2025 – 21:00 WIB
The Jakmania Membeludak, Rekor Persija Jakarta Sulit Dilewati - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta menorehkan rekor hebat saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (28/11). 

Macan Kemayoran, julukan Persija, menjadi tim dengan jumlah penonton terbanyak pada musim ini.

Sebanyak 56.150 penonton menjadi saksi kemenangan Persija Jakarta saat menjamu PSIM Yogyakarta.

Baca Juga:

Rekor sebelumnya terjadi saat Persebaya Surabaya menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada 18 Oktober 2025.

Saat itu, pertandingan klasik tersebut ditonton 33.432 fans Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

Jika melihat kapasitas kandang 17 tim rival, rekor Persija Jakarta akan sangat sulit dipecahkan.

Baca Juga:

Persija Jakarta justru bisa memecahkan rekornya sendiri jika kembali bermain di Stadion GBK pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Rekor saat melawan PSIM Yogyakarta menegaskan posisi Persija Jakarta sebagai tim dengan jumlah penonton terbanyak.

Persija Jakarta menorehkan rekor hebat saat mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pelatih persija the jakmania super league psim yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU