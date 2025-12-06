Emaxwell Souza: Sejarah Persija Jakarta Besar dan Indah

JPNN.com

Sabtu, 06 Desember 2025 – 22:00 WIB
Pemain Persija Jakarta Emaxwell Souza tidak kuasa menahan kebahagiaan setelah membantu timnya mengalahkan PSIM Yogyakarta pada Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Emaxwell Souza tidak kuasa menahan kebahagiaan setelah membantu timnya mengalahkan PSIM Yogyakarta pada Super League 2025/2026.

Performa Emaxwell Souza membuat Persija sukses menumbangkan PSIM dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (28/11).

Gol yang dicetak Emaxwell Souza juga terbilang sangat cantik. Dia pada awalnya menyambut bola dari umpan Witan Sulaeman.

Tendangan yang sangat presisi dari Emaxwell Souza membuat bola melewati sela-sela pertahanan PSIM dan berujung gol pada menit ke-77. 

Emaxwell Souza pun dinobatkan sebagai pemain terbaik berkat gol dan penampilannya yang sangat konsisten.

Selain bahagia karena mencetak gol, Emaxwell Souza juga senang lantaran bisa memberikan kado untuk Persija Jakarta.

Kemenangan dari PSIM terjadi saat Persija Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-97.

“Selamat untuk Persija atas 97 tahun sejarahnya, sejarah yang besar dan indah dalam sepak bola Indonesia,” kata Emaxwell Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

