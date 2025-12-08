Striker Persija Jakarta: The Jakmania Luar Biasa

jakarta.jpnn.com - Striker Persija Jakarta Allano Lima terkesima dengan antusiasme para The Jakmania dalam laga melawan PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (28/11).

Sebanyak 56.150 penonton menyaksikan kemenangan Persija Jakarta dari PSIM dengan skor 2-0.

Para The Jakmania terus berteriak dan bernyanyi untuk mendukung pemain-pemain Persija Jakarta.

Menurut Allano Lima, dukungan besar yang ditunjukkan para The Jakmania sangat luar biasa.

“Jujur, saya sudah sangat rindu dengan atmosfer seperti ini,” kata Allano sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Pemain asal Brasil itu mengaku sangat menyukai suasana istimewa di Stadion GBK saat Persija mengalahkan PSIM.

“Suasana seperti ini selalu memberi motivasi di setiap menit pertandingan,” ujar Allano.

Menurut Allano Lima, kemenangan Persija Jakarta tidak terlepas dari dukungan The Jakmania.