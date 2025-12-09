JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Libur 2 Minggu, Pelatih Tidak Mau Bertemu Pemain

Persija Jakarta Libur 2 Minggu, Pelatih Tidak Mau Bertemu Pemain

Selasa, 09 Desember 2025 – 22:00 WIB
Persija Jakarta Libur 2 Minggu, Pelatih Tidak Mau Bertemu Pemain - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bisa menikmati jeda Super League 2025/2026 dengan bahagia karena bisa mendapatkan enam kemenangan beruntun.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan memaksimalkan jeda 24 hari dengan cara yang lebih tenang.

Selain itu, Persija Jakarta juga akan mengoptimalkan masa jeda dengan terukur dan berimbang.

Baca Juga:

Para pemain Persija Jakarta pun sudah mendapatkan libur selama dua pekan setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta di Stadion GBK pada 28 November 2025.

Pelatih Persija Mauricio Souza meminta para pemainnya memanfaatkan libur bersama keluarga.

Dengan nada bercanda, Mauricio Souza mengaku sudah cukup sering melihat wajah para pemainnya.

Baca Juga:

“Saya sekarang ini tidak mau tahu soal pemain. Saya tak mau ketemu mereka,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Pelatih asal Brasil itu juga mengaku akan menghabiskan waktu libur bersama keluarganya.

Persija Jakarta bisa menikmati jeda Super League 2025/2026 dengan bahagia karena bisa mendapatkan enam kemenangan beruntun.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pelatih persija psim yogyakarta super league pemain persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU