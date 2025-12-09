Persija Jakarta Libur 2 Minggu, Pelatih Tidak Mau Bertemu Pemain

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bisa menikmati jeda Super League 2025/2026 dengan bahagia karena bisa mendapatkan enam kemenangan beruntun.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan memaksimalkan jeda 24 hari dengan cara yang lebih tenang.

Selain itu, Persija Jakarta juga akan mengoptimalkan masa jeda dengan terukur dan berimbang.

Para pemain Persija Jakarta pun sudah mendapatkan libur selama dua pekan setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta di Stadion GBK pada 28 November 2025.

Pelatih Persija Mauricio Souza meminta para pemainnya memanfaatkan libur bersama keluarga.

Dengan nada bercanda, Mauricio Souza mengaku sudah cukup sering melihat wajah para pemainnya.

“Saya sekarang ini tidak mau tahu soal pemain. Saya tak mau ketemu mereka,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Pelatih asal Brasil itu juga mengaku akan menghabiskan waktu libur bersama keluarganya.