JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Libur 2 Minggu, Pemain Persija Jakarta Dapat Program Khusus

Libur 2 Minggu, Pemain Persija Jakarta Dapat Program Khusus

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:00 WIB
Libur 2 Minggu, Pemain Persija Jakarta Dapat Program Khusus - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta memberikan waktu libur selama dua minggu kepada para pemain selama jeda Super League 2025/2026. Foto: Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memberikan waktu libur selama dua minggu kepada para pemain selama jeda Super League 2025/2026.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza pun meminta para pemainnya memaksimalkan momen libur.

Dia pun tidak mempermasalahkan destinasi liburan yang akan dipilih para pemain Persija.

Baca Juga:

“Entah mau ke Brasil, Portugal, atau tempat lainnya. Yang terpenting, saat ketemu lagi jangan hilang fokus,” ucap Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Meskipun demikian, Mauricio Souza tentu tidak melepas pemain Persija Jakarta begitu saja. 

Pria 51 tahun itu tetap membekali para penggawa Persija dengan program latihan individu untuk menjaga kondisi fisik.

Baca Juga:

Menurut Souza, pelatih fisik Persija Vito Branco da Cruz sudah menyiapkan menu latihan yang disesuaikan kebutuhan tiap pemain.

“Mereka punya program latihan masing-masing agar tetap bugar,” kata Mauricio. 

Persija Jakarta memberikan waktu libur selama dua minggu kepada para pemain selama jeda Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija pelatih persija super league mauricio souza

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU