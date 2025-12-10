Libur 2 Minggu, Pemain Persija Jakarta Dapat Program Khusus

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memberikan waktu libur selama dua minggu kepada para pemain selama jeda Super League 2025/2026.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza pun meminta para pemainnya memaksimalkan momen libur.

Dia pun tidak mempermasalahkan destinasi liburan yang akan dipilih para pemain Persija.

“Entah mau ke Brasil, Portugal, atau tempat lainnya. Yang terpenting, saat ketemu lagi jangan hilang fokus,” ucap Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Meskipun demikian, Mauricio Souza tentu tidak melepas pemain Persija Jakarta begitu saja.

Pria 51 tahun itu tetap membekali para penggawa Persija dengan program latihan individu untuk menjaga kondisi fisik.

Menurut Souza, pelatih fisik Persija Vito Branco da Cruz sudah menyiapkan menu latihan yang disesuaikan kebutuhan tiap pemain.

“Mereka punya program latihan masing-masing agar tetap bugar,” kata Mauricio.