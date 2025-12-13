JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Thom Haye Irit Bicara soal Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Keputusan PSSI

Thom Haye Irit Bicara soal Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Keputusan PSSI

Sabtu, 13 Desember 2025 – 21:00 WIB
Thom Haye Irit Bicara soal Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Keputusan PSSI - JPNN.com Jakarta
Gelandang tim nasional Indonesia Thom Haye (kiri) dan Beckham Putra (kanan) dalam Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (06/12/2025). Foto: ANTARA/Fajar Satriyo

jakarta.jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengaku siap dilatih siapa pun di Timnas Indonesia.

Thom Haye mengaku sudah membaca berbagai pemberitaan tentang calon pelatih Timnas Indonesia.

Dia pun memilih menunggu pengumuman resmi terkait pelatih baru yang akan disampaikan PSSI.

Baca Juga:

"Seperti yang kalian tahu, saya membaca banyak rumor. Bagi kami, tinggal menunggu pengumuman resmi soal pelatih baru," ujar Haye di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (6/12).

Gelandang Timnas Indonesia itu mengaku tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang isu pelatih baru Timnas Indonesia.

"Saya tidak bisa berbuat banyak soal rumor,” kata Thom Haye.

Baca Juga:

Thom Haye menegaskan dirinya akan menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan PSSI.

“Setelah itu, kita mulai dari situ," ujar dia.

Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengaku siap dilatih siapa pun di Timnas Indonesia.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia pelatih timnas thom haye pssi persib bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU