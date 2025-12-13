Thom Haye Irit Bicara soal Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Keputusan PSSI

jakarta.jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengaku siap dilatih siapa pun di Timnas Indonesia.

Thom Haye mengaku sudah membaca berbagai pemberitaan tentang calon pelatih Timnas Indonesia.

Dia pun memilih menunggu pengumuman resmi terkait pelatih baru yang akan disampaikan PSSI.

"Seperti yang kalian tahu, saya membaca banyak rumor. Bagi kami, tinggal menunggu pengumuman resmi soal pelatih baru," ujar Haye di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (6/12).

Gelandang Timnas Indonesia itu mengaku tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang isu pelatih baru Timnas Indonesia.

"Saya tidak bisa berbuat banyak soal rumor,” kata Thom Haye.

Thom Haye menegaskan dirinya akan menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan PSSI.

“Setelah itu, kita mulai dari situ," ujar dia.