Timnas Indonesia Kalah, Indra Sjafri Akui Permainan Tidak Bagus

Kamis, 11 Desember 2025 – 21:00 WIB
Timnas Indonesia Kalah, Indra Sjafri Akui Permainan Tidak Bagus
Pesepak bola Timnas Indonesia U-22 Dony Tri Pamungkas (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Timnas Filipina Alex Jame Monis (kanan) pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Foto: ANTARA/Nova Wahyudi/app/nym

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri menyesalkan kekalahan tim besutannya saat menghadapi Timnas Filipina dengan skor 0-1 pada laga pertama SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12).

Indra Sjafri menyayangkan skema gol Timnas Filipina yang dimulai dari lemparan ke dalam.

Gol yang dicetak pemain Timnas Filipina Banatao Otu Abang pada menit ke-45 gagal dibalas para penggawa Timnas Indonesia.

“Sangat disayangkan pada akhir babak pertama ada throw in yang dilakukan Filipina dan itu menyebabkan kami kebobolan,” kata Indra setelah laga.

Indra Sjafri mengakui kekalahan melawan Timnas Filipina bukan hasil yang baik bagi Timnas Indonesia.

“Kami bermain tidak sesuai dengan yang kami harapkan,” ucap Indra Sjafri.

Indra pun memilih mengabaikan berbagai suara sumbang mengenai penampilan timnas pada laga pertama.

“Pihak luar tentu bebas untuk mengomentari,” kata Indra.

Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri menyesalkan kekalahan tim besutannya saat menghadapi Timnas Filipina
