Timnas Indonesia vs Myanmar: Serang Demi Menang

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:00 WIB
Timnas Indonesia vs Myanmar: Serang Demi Menang - JPNN.com Jakarta
Pelatih kepala Timnas Indonesia U-22 Indra Syafri memberikan instruksi kepada pemainnya pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia U-22 kalah dengan skor 0-1. Foto: ANTARA/Nova Wahyudi/nym.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri mengisyaratkan timnya akan bermain lebih menyerang saat melawan Myanmar pada laga kedua SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Jumat (12/12).

“Kami akan mempersiapkan pemain dengan game plan yang lebih menyerang,” ujar Indra.

Indra Sjafri menyadari hasil melawan Myanmar akan menentukan langkah Timnas Indonesia ke babak selanjutnya.

Jika berhasil memetik kemenangan, Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tiket semifinal.

Apabila menelan kekalahan, Timnas Indonesia harus mengubur impian melaju ke babak empat besar SEA Games 2025.

“Saya mungkin lebih fokus bagaimana bisa memenangi pertandingan lawan Myanmar karena memang kemenangan itu penting,” ujar Indra.

Indra Sjafri menjelaskan Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan saat menghadapi Myanmar.

“Hal baik yang mungkin harus kami lanjutkan ialah bagaimana para pemain ke depan karena kami butuh kemenangan,” ucap Indra.

