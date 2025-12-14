Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Siap Tanggung Jawab

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri siap bertanggung jawab setelah tim besutannya tidak mampu lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Timnas Indonesia tersingkir setelah hanya bisa mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Jumat (12/12).

“Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab ialah saya,” kata Indra Sjafri setelah pertandingan.

Indra Sjafri pun meminta maaf karena gagal membawa Timnas Indonesia ke semifinal SEA Games 2025.

“Jadi, saya mohon maaf (kepada, red) semua masyarakat Indonesia. Secara teknis saya ulangi lagi, ini tanggung jawab saya,” kata Indra Sjafri.

Kegagalan melaju ke semifinal SEA Games 2025 merupakan hasil yang sangat buruk bagi Timnas Indonesia.

Sebab, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara pada SEA Games 2023.

Selain itu, hasil pada SEA Games 2025 membuat tradisi positif Timnas Indonesia berakhir.