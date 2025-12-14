JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Siap Tanggung Jawab

Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Siap Tanggung Jawab

Minggu, 14 Desember 2025 – 09:00 WIB
Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Siap Tanggung Jawab - JPNN.com Jakarta
Pelatih Timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri (keempat kiri) memberikan arahan kepada anak asuhnya saat sesi latihan di Stadion Madya, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Foto: Fauzan/Antara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri siap bertanggung jawab setelah tim besutannya tidak mampu lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Timnas Indonesia tersingkir setelah hanya bisa mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Jumat (12/12).

“Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab ialah saya,” kata Indra Sjafri setelah pertandingan.

Baca Juga:

Indra Sjafri pun meminta maaf karena gagal membawa Timnas Indonesia ke semifinal SEA Games 2025.

“Jadi, saya mohon maaf (kepada, red) semua masyarakat Indonesia. Secara teknis saya ulangi lagi, ini tanggung jawab saya,” kata Indra Sjafri.

Kegagalan melaju ke semifinal SEA Games 2025 merupakan hasil yang sangat buruk bagi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Sebab, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara pada SEA Games 2023.

Selain itu, hasil pada SEA Games 2025 membuat tradisi positif Timnas Indonesia berakhir.

Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri siap bertanggung jawab setelah tim besutannya tidak mampu lolos ke semifinal SEA Games 2025.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia indra sjafri sea games myanmar pelatih timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU