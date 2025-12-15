Latihan Persija Jakarta Penuh Kegembiraan, Aura Pemain Antusiasme

jakarta.jpnn.com - Para pemain Persija Jakarta sudah menjalani latihan pertama setelah mendapatkan rehat sejenak.

Mereka berlatih dengan suasana riang gembira di Persija Training Ground, Jumat (12/12) sore.

Teriakan semangat terus dikeluarkan para pemain Persija Jakarta selama menjalani latihan.

Wajah para pemain tim berjuluk Macan Kemayoran itu juga dipenuhi aura antusias.

Kebugaran mereka pun tetap terjaga berkat program latihan individual yang disusun tim pelatih.

Di sisi lain, Hanif Sjahbandi dan Gustavo Almeida tidak bisa berlatih dengan para pemain lainnya.

Mereka harus menjalani program khusus dari tim medis untuk memulihkan cedera yang dialaminya.

Selain itu, latihan Persija juga tidak diikuti Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas.