Timnas Indonesia Gagal di SEA Games 2025, Bung Towel Kritik Indra Sjafri

jakarta.jpnn.com - Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel menyebut kegagalan Timnas Indonesia ke semifinal SEA Games 2025 merupakan faktor Indra Sjafri sebagai pelatih.

“Menurut saya ini persoalan kepelatihan,” kata Bung Towel dalam siniar NTV Sportcast beberapa waktu lalu.

Menurut Bung Towel, hasil yang didapatkan Timnas Indonesia pada SEA Games 2025 adalah paradoks.

“Sebab, TC-nya lebih panjang daripada TC yang AFF maupun AFC U-23,” kata Bung Towel.

Bung Towel juga menyinggung penilaian Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali terhadap Indra Sjafri.

“Zainudin Amali mengatakan pelatih bertangan dingin, track record-nya bagus, selalu pendekatan dengan sports science. Ternyata omong kosong hasilnya,” kata Bung Towel.

Bung Towel juga mengkritisi penunjukan Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas Indonesia.

“Indra Sjafri lagi, Indra Sjafri lagi. Seolah-olah tidak ada pelatih lain,” kata Bung Towel.