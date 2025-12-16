JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Bung Towel Minta Zainudin Amali Tanggung Jawab Timnas Indonesia Gagal di SEA Games 2025

Bung Towel Minta Zainudin Amali Tanggung Jawab Timnas Indonesia Gagal di SEA Games 2025

Selasa, 16 Desember 2025 – 21:00 WIB
Bung Towel Minta Zainudin Amali Tanggung Jawab Timnas Indonesia Gagal di SEA Games 2025 - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia U-22 Toni Firmansyah (kiri) berupaya melewati hadangan pesepak bola Timnas Myanmar Oakkar Naing (kedua kanan) pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Jumat (12/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/NAY/sth/foc.

jakarta.jpnn.com - Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel menilai faksi di PSSI menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025.

Menurut Bung Towel, faksi yang berandil memilih Indra Sjafri sebagai pelatih timnas U22 ialah Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali.

“Sejak kegagalan lolos ke Piala Dunia, eksesnya banyak. Ada faksi-faksi. Timnas ini faksinya Zainudin Amali ini,” ujar Bung Towel dalam siniar NTV Sportcast beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Bung Towel menjelaskan Zainudin Amali bertindak sebagai pimpinan project Timnas Indonesia.

“Jadi, tanggung jawab saja,” lanjut Bung Towel.

Sebelum Timnas Indonesia berangkat ke SEA Games 2025, Zainudin Amali memang sempat melontarkan isyarat bahkan para pemain ditargetkan menjadi juara.

Baca Juga:

Di sisi lain, target Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tim sepak bola SEA Games 2025 ialah medali perak.

Timnas Indonesia justru dipastikan gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025 setelah mendapatkan hasil buruk.

Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel menilai faksi di PSSI menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia tommy welly bung towel zainudin amali sea games 2025

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU