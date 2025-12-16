Bung Towel Minta Zainudin Amali Tanggung Jawab Timnas Indonesia Gagal di SEA Games 2025

jakarta.jpnn.com - Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel menilai faksi di PSSI menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025.

Menurut Bung Towel, faksi yang berandil memilih Indra Sjafri sebagai pelatih timnas U22 ialah Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali.

“Sejak kegagalan lolos ke Piala Dunia, eksesnya banyak. Ada faksi-faksi. Timnas ini faksinya Zainudin Amali ini,” ujar Bung Towel dalam siniar NTV Sportcast beberapa waktu lalu.

Bung Towel menjelaskan Zainudin Amali bertindak sebagai pimpinan project Timnas Indonesia.

“Jadi, tanggung jawab saja,” lanjut Bung Towel.

Sebelum Timnas Indonesia berangkat ke SEA Games 2025, Zainudin Amali memang sempat melontarkan isyarat bahkan para pemain ditargetkan menjadi juara.

Di sisi lain, target Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tim sepak bola SEA Games 2025 ialah medali perak.

Timnas Indonesia justru dipastikan gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025 setelah mendapatkan hasil buruk.