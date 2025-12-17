JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Rp 10 Miliar, Tidak Ada Korban Jiwa

Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Rp 10 Miliar, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:00 WIB
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Rp 10 Miliar, Tidak Ada Korban Jiwa - JPNN.com Jakarta
Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Kebakaran yang melanda 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Senin (15/12), menyebabkan kerugian besar.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur menyebut kerugian mencapai miliaran.

"Total kerugian mencapai Rp10 miliar," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid, Senin (15/12).

Baca Juga:

Abdul mengatakan Dinas Gulkarmat Jakarta mendapatkan laporan dari warga melalui layanan darurat pada pukul 07:15 WIB.

Dinas Gulkarmat Jakarta langsung menerjunkan personel dan armada ke tempat kejadian perkara.

Abdul menjelaskan luas area yang terbakar mencapai kurang lebih 6.196 meter persegi.

Baca Juga:

"Objek yang terbakar merupakan Pasar Induk Kramat Jati dengan kepemilikan aset oleh PD Pasar Jaya," ujar Abdul.

Abdul mengatakan kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati tidak menyebabkan korban jiwa.

Kebakaran yang melanda 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Senin (15/12), menyebabkan kerugian besar.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kebakaran pasar induk pasar induk kramat jati korban kebakaran meninggal dunia penyebab kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU