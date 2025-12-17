Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Rp 10 Miliar, Tidak Ada Korban Jiwa

jakarta.jpnn.com - Kebakaran yang melanda 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Senin (15/12), menyebabkan kerugian besar.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur menyebut kerugian mencapai miliaran.

"Total kerugian mencapai Rp10 miliar," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid, Senin (15/12).

Abdul mengatakan Dinas Gulkarmat Jakarta mendapatkan laporan dari warga melalui layanan darurat pada pukul 07:15 WIB.

Dinas Gulkarmat Jakarta langsung menerjunkan personel dan armada ke tempat kejadian perkara.

Abdul menjelaskan luas area yang terbakar mencapai kurang lebih 6.196 meter persegi.

"Objek yang terbakar merupakan Pasar Induk Kramat Jati dengan kepemilikan aset oleh PD Pasar Jaya," ujar Abdul.

Abdul mengatakan kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati tidak menyebabkan korban jiwa.