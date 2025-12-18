Timnas Indonesia Gagal Total di SEA Games 2025, Sumardji: Tidak Masuk Akal

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji tidak habis pikir dengan penampilan Timnas Indonesia pada SEA Games 2025.

Sumardji merasa kaget karena performa tim besutan Indra Sjafri itu tidak sesuai ekspektasi.

Sebab, Timnas Indonesia dikalahkan Filipina, lalu hanya bisa menang melawan Myanmar dengan skor 3-1.

Kekalahan melawan Filipina merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia pada SEA Games.

"Saya sendiri jujur saja, ini tim yang paling sulit, paling susah, dan paling tidak masuk akal di SEA Games ini," kata Sumardji, Selasa (16/12).

Sumardji menilai persiapan Timnas Indonesia lebih matang jika dibandingkan sebelumnya.

Salah satunya ialah Timnas Indonesia menjalani empat pertandingan uji coba melawan India U-23 dan Mali U-22.

Selain itu, Timnas Indonesia juga tiba lebih cepat di Thailand, yakni sekitar satu pekan sebelum laga pertama.