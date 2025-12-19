Sumardji Anggap Aneh Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji sangat kaget karena Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025.

Menurut Sumardji, komposisi pemain Timnas Indonesia pada SEA Games 2025 sudah luar biasa.

Selain itu, Timnas Indonesia juga menjalani persiapan dengan cukup baik menjelang berangkat ke Thailand.

Tim yang dilatih Indra Sjafri itu juga diperkuat beberapa pemain diaspora, seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Markx.

Meskipun demikian, semua persiapan yang dilakukan ternyata tidak bisa membantu Timnas Indonesia lolos dari fase grup.

Menurut Sumardji, Ivar Jenner dan kawan-kawan seharusnya bisa melangkah lebih jauh pada SEA Games 2025.

“Paling tidak bisa final," kata Sumardji, Selasa (16/12).

Sumardji pun merasa kebingungan karena Timnas Indonesia gagal berprestasi pada SEA Games 2025.