JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Sumardji Anggap Aneh Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025

Sumardji Anggap Aneh Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:00 WIB
Sumardji Anggap Aneh Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025 - JPNN.com Jakarta
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji dalam jumpa pers saat menyampaikan perkembangan terkini timnas Indonesia di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji sangat kaget karena Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025.

Menurut Sumardji, komposisi pemain Timnas Indonesia pada SEA Games 2025 sudah luar biasa.

Selain itu, Timnas Indonesia juga menjalani persiapan dengan cukup baik menjelang berangkat ke Thailand.

Baca Juga:

Tim yang dilatih Indra Sjafri itu juga diperkuat beberapa pemain diaspora, seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Markx.

Meskipun demikian, semua persiapan yang dilakukan ternyata tidak bisa membantu Timnas Indonesia lolos dari fase grup.

Menurut Sumardji, Ivar Jenner dan kawan-kawan seharusnya bisa melangkah lebih jauh pada SEA Games 2025.

Baca Juga:

“Paling tidak bisa final," kata Sumardji, Selasa (16/12).

Sumardji pun merasa kebingungan karena Timnas Indonesia gagal berprestasi pada SEA Games 2025.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji sangat kaget karena Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia sea games 2025 sumardji pemain timnas BTN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU