Mundur dari Manajer Timnas Indonesia, Sumardji Minta PSSI Cari Figur Paling Ikhlas

Sabtu, 20 Desember 2025 – 21:00 WIB
Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Endri Erawan dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji dalam jumpa pers saat menyampaikan perkembangan terkini sepak bola nasional di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mundur dari jabatannya sebagai manajer Timnas Indonesia.

Sumardji mengambil keputusan itu setelah Timnas Indonesia gagal total pada SEA Games 2025.

Kegagalan lolos ke semifinal SEA Games menjadi pertama kalinya untuk Indonesia setelah terakhir kali merasakannya pada SEA Games 2009.

"Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer timnas, baik senior dan juga kelompok umur, termasuk manajer timnas SEA Games,” kata Sumardji, Selasa (16/12).

Pria yang juga anggota kepolisian itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Sumardji pun berharap PSSI bisa menemukan sosok yang tepat untuk menggantikannya sebagai manajer timnas.

“Berkaitan dengan manajer timnas ke depan, dicarikan sosok paling ikhlas, paling bertanggung jawab," kata Sumardji.

Setelah mundur dari kursi manajer, Sumardji akan berfokus terhadap tugasnya di BTN.

