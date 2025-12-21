Semen Padang vs Persija Jakarta: Kesempatan Rizky Ridho dkk Raih 6 Kemenangan Beruntun

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Padang, Senin (22/12).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut para pemainnya berada dalam kondisi yang baik.

Menurut Mauricio Souza, Rizky Ridho dan kawan-kawan menunjukkan fokus tinggi menjelang menghadapi Semen Padang.

Selain itu, Mauricio Souza menilai para pemain Persija Jakarta mempunyai komitmen tinggi untuk mendapatkan kemenangan.

Para pemain fokus sepenuhnya, semua berjuang, dan kami tidak ingin kalah,” kata Souza di laman resmi Persija.

Mauricio Souza mengatakan para pemain Persija Jakarta bertekad merangsek ke peringkat lebih baik.

Kemenangan melawan Semen Padang akan membantu Persija Jakarta mewujudkan target itu.

Selain itu, tiga poin di kandang Semen Padang juga akan meneruskan tren positif Persija Jakarta.