Semen Padang vs Persija Jakarta: Respek, Tetapi Harus Berjuang demi Menang

Senin, 22 Desember 2025 – 15:00 WIB
Senin, 22 Desember 2025 – 15:00 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut para pemainnya dalam kondisi baik menjelang menghadapi Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut para pemainnya dalam kondisi baik menjelang menghadapi Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Padang, Senin (22/12).

“Sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik,” kata Souza di laman resmi Persija.

Pelatih asal Brasil itu menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan menyadari tugas yang mereka miliki.

“Kami memahami tanggung jawab untuk mempertahankan pencapaian ini,” kata Souza.

Di sisi lain, Mauricio Souza meminta para pemain Persija Jakarta tidak lengah ketika menghadapi Semen Padang.

Meskipun Semen Padang berada di posisi ke-13 klasemen sementara, Persija Jakarta harus all out di tengah lapangan.

“Saya selalu mengatakan bahwa liga ini sangat ketat, tidak ada pertandingan yang mudah,” ucap Souza.

Menurut Mauricio Souza, Semen Padang mempunyai ambisi mendapatkan hasil positif melawan Persija.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut para pemainnya dalam kondisi baik menjelang menghadapi Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/2026
