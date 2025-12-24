Greg Nwokolo: Timnas Indonesia Tidak Butuh Proses, yang Penting Hasil

JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 21:00 WIB
Mantan pemain Persija Jakarta Greg Nwokolo menyebut performa Timnas Indonesia mengalami kemunduran. Foto: Zaro Ezza Syachniar/Antara

jakarta.jpnn.com - Mantan pemain Persija Jakarta Greg Nwokolo menyebut performa Timnas Indonesia mengalami kemunduran.

Greg Nwokolo berkaca dari kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal SEA Games 2025.

Selain itu, Greg juga merujuk kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Asia U-23 2026 dan Piala Dunia 2026.

Menurut Greg Nwokolo, Timnas Indonesia sebenarnya sempat berada di trek yang benar.

“Kita maju sepuluh langkah dan kemudian mundur lagi," kata Greg, Kamis (18/12).

Mantan pemain Madura United itu menilai kegagalan Timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan.

"Pasti kita semua kecewa karena kita semua harap timnas bisa lebih baik,” ucap Greg Nwokolo.

Greg juga menyebut pelatih baru Timnas Indonesia harus bisa memenuhi harapan para penggemar.

