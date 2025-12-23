JPNN.com

Bencana Sumatra Melanda, Jadwal Super League Tidak Berubah

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:00 WIB
Direktur kompetisi PT I.League, Asep Saputra, menjawab pertanyaan pewarta usai menghadiri pertandingan persahabatan dan lelang jersi di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Foto: ANTARA/RAUF ADIPATI

jakarta.jpnn.com - PT I.League tidak akan mengubah jadwal Super League dan Championship 2025/2026 meski ada bencana Sumatra.

“Kompetisi kita sejauh ini kan berjalan,” kata Direktur kompetisi I.League Asep Saputra di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (19/12).

Asep Saputra mengatakan ada sisi positif yang terjadi pada liga Indonesia ketika bencana melanda.

“Sisi positifnya ialah apa yang sudah kami jadwalkan, kalender pertandingan, sesuai dengan sinkronisasi, berjalan dengan baik,” imbuh Asep.

Meskipun demikian, pihaknya mengakui melakukan inventarisasi dan komunikasi di beberapa tempat.

Sebab, ada beberapa klub peserta Super League dan Championship yang berada di Pulau Sumatra.

Di antaranya ialah Semen Padang di Sumatra Barat, PSMS Medan (Sumut), dan Persiraja Banda Aceh (Aceh).

“Sementara ini yang terjadwal memang masih kami jadwalkan untuk bertanding di situ,” kata Asep.

TAGS   super league championship ileague psms medan semen padang

