Persija Jakarta Dikalahkan Semen Padang, Rizky Ridho dkk Kurang Kreatif

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion H. Agus Salim, Padang, Minggu (22/12).

Kekalahan Persija Jakarta terjadi karena bek andalannya, Jordi Amat, mencetak gol bunuh diri pada menit ke-83.

Persija Jakarta kehilangan dua pemainnya, yakni Figo Denis dan Fabio Calonego, yang mendapatkan kartu merah pada menit ke-37 dan 90+6.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sempat mencetak gol melalui Maxwell Souza pada injury time.

Namun, wasit menganulir gol itu karena menganggap pemain Persija Allano Lima melakukan pelanggaran terlebih dahulu.

“Saya pikir hari ini bukan malam yang indah untuk kami,” kata Pelatih Persija Mauricio Souza di laman resmi klub.

Pelatih asal Brasil itu menjelaskan Rizky Ridho dan kawan-kawan bermain lebih baik dibandingkan Semen Padang pada babak pertama.

“Namun, banyak pemain salah passing,” kata Souza.