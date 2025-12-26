Joey Pelupessy Dikabarkan ke Persib Bandung, Petinggi I League Sambut Positif

JPNN.com

Jumat, 26 Desember 2025 – 21:00 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Joey Pelupessy menyundul bola pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C melawan Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Lmo/tom

jakarta.jpnn.com - Direktur Operasional I League Asep Saputra menyambut positif kemungkinan Persib Bandung mendatangkan Joey Pelupessy.

Menurut Asep Saputra, kompetisi akan makin menarik jika gelandang Timnas Indonesia itu bermain di klub lokal.

“Secara value kompetisi tentu meningkat," kata Asep, Senin (22/12).

Asep Saputra menjelaskan bergabung dengan Persib Bandung merupakan bagian profesionalisme Joey.

“Klub punya hak merekrut, pemain juga dengan nilainya menentukan,” kata Asep.

Meskipun demikian, Asep meminta para penggemar sepak bola menantikan kepastian bergabungnya pemain ke klub.

“Yang pasti, pendaftaran pemain tahap kedua dimulai 10 Januari. Kita nantikan dinamikanya seperti apa," kata Asep.

Joey Pelupessy sendiri masih terikat kontrak dengan Lomel SK di kasta kedua Liga Belgia hingga musim panas nanti.

