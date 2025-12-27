Persija Jakarta Dikalahkan Semen Padang, Rizky Ridho Akui Tidak Jalankan Semua Kemauan Pelatih

JPNN.com

Sabtu, 27 Desember 2025 – 21:00 WIB
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho kecewa berat karena timnya dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Hafidz Mubarak/Antara

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho kecewa berat karena timnya dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu (22/12).

“Banyak kemauan Coach belum bisa kami lakukan dengan baik,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman Persija, Jumat (26/12).

Bek Timnas Indonesia itu juga menilai kehilangan dua pemain berpengaruh terhadap Persija Jakarta.

Persija sendiri kehilangan Figo Dennis dan Fabio Calonego yang mendapat kartu merah saat melawan Semen Padang.

Meskipun demikian, Rizky Ridho menilai para pemain Persija Jakarta sudah berusaha keras mendapatkan hasil positif.

“Di ruang ganti, Coach berbicara kepada kami agar melanjutkan dan berusaha lebih baik lagi di babak kedua,” kata Ridho.

Rizky Ridho mengatakan dirinya dan kawan-kawannya berusaha melakukan permintaan pelatih Persija Mauricio Souza pada babak kedua.

“Meskipun bermain dengan sepuluh pemain, kami tetap berusaha menyerang dan mencetak gol,” tutur Rizky Ridho.

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho kecewa berat karena timnya dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026
