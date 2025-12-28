Persija Jakarta Kalah, Rizky Ridho: Semua Harus Introspeksi dan Belajar

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho buka suara setelah timnya dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu (22/12).

Bek Timnas Indonesia itu merasa kecewa karena tidak bisa memberikan kado kepada The Jakmania yang merayakan ulang tahun ke-28.

“Tekad kami datang ke sini ialah memenangi pertandingan dan memberikan hadiah kemenangan bagi Jakmania yang sedang berulang tahun,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Sabtu (27/12).

Rizky Ridho mengatakan dirinya dan kawan-kawannya harus belajar dari kekalahan di kandang Semen Padang.

Dengan demikian, para pemain Persija Jakarta tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Ketika pemain melakukan kesalahan atau apa pun itu, kami harus belajar agar lebih baik dan mengevaluasi supaya ke depannya menjadi lebih baik,” ujar Rizky Ridho.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu berharap bisa bangkit pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

“Semua orang harus introspeksi dan belajar ke depannya,” kata Ridho.