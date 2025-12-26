Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Buktikan Bukan Pecundang

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mengalahkan Bhayangkara FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12).

Kemenangan akan menjadi pelipur lara setelah Persija Jakarta dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada pekan sebelumnya.

“Kekalahan memang menyakitkan. Namun, itu tidak mendefinisikan kami sebagai pecundang,” kata gelandang Persija Fabio Calonego sebagaimana dilansir laman resmi klub, Senin (29/12).

Pemain asal Brasil itu mengatakan dirinya dan teman-temannya harus tetap menegakkan kepala.

“Kami harus terus percaya kerja keras dan kami akan memberikan jawaban di lapangan pada tanggal 29,” imbuh Fabio Calonego.

Fabio Calonego menegaskan Persija Jakarta adalah milik siapa pun yang percaya dengan kemampuan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

“Kami akan berjuang hingga napas terakhir, melawan siapa pun, dan melawan apa pun,” ucap Fabio Calonego.

Bintang Persija Jakarta Maxwell Souza pun bertekad memberikan kemenangan untuk The Jakmania.