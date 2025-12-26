JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Buktikan Bukan Pecundang

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Buktikan Bukan Pecundang

Senin, 29 Desember 2025 – 03:00 WIB
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Buktikan Bukan Pecundang - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta bertekad mengalahkan Bhayangkara FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mengalahkan Bhayangkara FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12).

Kemenangan akan menjadi pelipur lara setelah Persija Jakarta dikalahkan Semen Padang dengan skor 0-1 pada pekan sebelumnya.

“Kekalahan memang menyakitkan. Namun, itu tidak mendefinisikan kami sebagai pecundang,” kata gelandang Persija Fabio Calonego sebagaimana dilansir laman resmi klub, Senin (29/12).

Baca Juga:

Pemain asal Brasil itu mengatakan dirinya dan teman-temannya harus tetap menegakkan kepala.

“Kami harus terus percaya kerja keras dan kami akan memberikan jawaban di lapangan pada tanggal 29,” imbuh Fabio Calonego.

Fabio Calonego menegaskan Persija Jakarta adalah milik siapa pun yang percaya dengan kemampuan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Baca Juga:

“Kami akan berjuang hingga napas terakhir, melawan siapa pun, dan melawan apa pun,” ucap Fabio Calonego.

Bintang Persija Jakarta Maxwell Souza pun bertekad memberikan kemenangan untuk The Jakmania.

Persija Jakarta bertekad mengalahkan Bhayangkara FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (29/12).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta bhayangkara fc pemain persija super league semen padang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU