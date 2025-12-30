JPNN.com

Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax, Timnas Indonesia Bagaimana?

Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax, Timnas Indonesia Bagaimana?

Selasa, 30 Desember 2025 – 21:00 WIB
Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax, Timnas Indonesia Bagaimana? - JPNN.com Jakarta
Penasihat Teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff memberikan keterangan kepada wartawan saat acara perkenalan penasihat teknis Timnas Indonesia di Jakarta, Selasa (11/3/2025). PSSI secara resmi mengumumkan dan memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Foto: ANTARA/Fauzan/nym.

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia terancam kehilangan Jordi Cruyff yang saat ini masih menjabat sebagai penasihat teknik.

Sebab, De Telegraaf mengabarkan Jordi Cruyff akan menjadi direktur teknik Ajax Amsterdam.

Menurut media Belanda itu, Jordi Cruyff diikat kontrak di Ajax Amsterdam hingga pertengahan 2028.

Pria 51 tahun itu akan menggantikan Alex Kroes yang sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik Ajax.

Negosiasi antara Ajax Amsterdam dengan Jordi Cruyff berjalan mulus dalam sepekan terakhir.

Menurut laporan De Telegraaf, kedua belah pihak merampungkan detail akhir pembicaraan di Barcelona.

Jika resmi menjadi direktur teknik, Jordi Cruyff akan bertanggung jawab penuh terhadap arah Ajax.

Di sisi lain, jabatan sebagai direktur teknik bukan hal yang baru bagi anak Johan Cruyff itu.

