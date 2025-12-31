Persija Jakarta Kalahkan Bhayangkara FC, Kesabaran Rizky Ridho Dkk Dipuji

JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 21:00 WIB
Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-0 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Bayu Pratama/Antara

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12).

Allano Lima membuka keunggulan Persija Jakarta melalui eksekusi penalti pada menit ke-45+5.

Keunggulan Persija makin besar setelah pemain Bhayangkara FC I Putu Gede mencetak gol bunuh diri pada menit ke-62.

Persija Jakarta menutup pesta melalui lesakan Jordi Amat ketika pertandingan berjalan 78 menit.

“Kami sangat bersyukur walaupun pada babak pertama kami agak kesulitan,” kata Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson sebagaimana dilansir laman resmi klub.

Ricky Nelson menjelaskan permainan Bhayangkara FC berbeda saat menghadapi Persija Jakarta.

“Bhayangkara sedikit berubah dibandingkan dengan apa yang kami lihat sebelumnya,” kata Ricky Nelson.

Ricky Nelson menjelaskan para pemain Persija Jakarta berusaha mengeksplorasi lini tengah Bhayangkara FC.

