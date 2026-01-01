Kalahkan Bhayangkara FC, Persija Jakarta Makin Pede Juara

jakarta.jpnn.com - Asisten Pelatih Persija Jakarta Ricky Nelson sangat senang karena timnya mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12).

Tiga gol Persija dicetak Allano Lima pada menit ke-45+5, bunuh diri I Putu Gede (62), dan Jordi Amat (78).

Menurut Ricky Nelson, para pemain Persija Jakarta menunjukkan kesabaran ketika membongkar pertahanan Bhayangkara FC.

Ricky Nelson mengakui Persija sempat kesulitan membongkar lini belakang Bhayangkara FC .

Dia menyebut enam pemain Bhayangkara FC menumpuk di lini belakang sehingga menyulitkan manuver Persija.

“Namun, melalui beberapa momen transisi, kami mendapatkan peluang hingga terciptanya penalti yang mengubah suasana pertandingan,” kata Ricky sebagaimana dilansir laman resmi klub.

Menurut Ricky Nelson, situasi pertandingan menjadi lebih terbuka pada babak kedua.

“Kami memiliki lebih banyak momen untuk masuk ke area pertahanan mereka,” tutur Ricky Nelson.