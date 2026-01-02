Kerja Keras Pemain Persija Jakarta Bikin Hanif Sjahbandi

jakarta.jpnn.com - Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi bangga karena dirinya dan kawan-kawannya bisa mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12).

“Saya mengucapkan syukur,” kata Hanif Sjahbandi sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Menurut Hanif Sjahbandi, kemenangan Persija Jakarta tidak terlepas dari dukungan The Jakmania.

“Apa yang kami capai pada pertandingan malam ini merupakan buah dari kerja keras para pemain, tim pelatih, ofisial, serta dukungan Jakmania yang hadir langsung di stadion,” ucap Hanif Sjahbandi.

Hanif Sjahbandi menjelaskan Persija Jakarta tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah saat menjamu Bhayangkara FC.

“Kami cukup mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Bhayangkara,” kata Hanif Sjahbandi.

Menurut Hanif Sjahbandi, Bhayangkara FC melakukan perubahan strategi saat menghadapi Persija.

“Hal tersebut membuat kami kesulitan menusuk melalui lini tengah,” kata Hanif Sjahbandi.