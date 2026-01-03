Persija Jakarta Menang Lagi, Hanif Sjahbandi Tegaskan Akan Terus Belajar

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Hanif Sjahbandi mengaku timnya tidak mendapatkan kemenangan mudah saat menjamu Bhayangkara FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12).

Meskipun Persija menang tiga gol tanpa balas, Hanif Sjahbandi menilai dirinya dan kawan-kawannya harus bekerja sangat keras.

Hanif Sjahbandi menjelaskan Bhayangkara FC melakukan perubahan strategi dibandingkan laga sebelumnya.

Menurut Hanif Sjahbandi, perubahan itu membuat para pemain Persija kesulitan membongkar pertahanan Bhayangkara FC.

“Namun, di luar itu semua, alhamdulillah terciptanya penalti dan gol-gol berikutnya membuat motivasi kami meningkat,” ujar Hanif Sjahbandi sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Hanif Sjahbandi berharap kemenangan melawan Bhayangkara FC menjadi modal berharga menyambut laga ke depan.

“Semoga hasil pertandingan hari ini bisa menjadi bekal untuk laga-laga selanjutnya,” ujar Hanif Sjahbandi.

Hanif Sjahbandi juga meminta teman-temannya tidak berpuas diri meskipun sukses mengalahkan Bhayangkara FC.