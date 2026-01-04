Pelatih Persija Jakarta: Liga Indonesia Tidak Mudah

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui Super League adalah kompetisi yang sulit.

“Saya sudah beberapa kali berbicara, liga ini tidak mudah,” kata Souza, Jumat (2/1).

Mauricio Souza pun meminta para pemain Persija Jakarta tidak meremehkan lawan yang akan dihadapi.

“Kami harus respek sama lawan,” ujar Souza.

Di sisi lain, Mauricio Souza mengaku belum memikirkan pertandingan melawan Persib Bandung.

Persija akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 Desember 2026.

“Kami belum fokus untuk pertandingan Persib Bandung,” ujar Souza.

Mauricio Souza tidak memungkiri pertandingan Persija melawan Persib sangat dinantikan.