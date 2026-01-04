JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Pelatih Persija Jakarta: Liga Indonesia Tidak Mudah

Pelatih Persija Jakarta: Liga Indonesia Tidak Mudah

Minggu, 04 Januari 2026 – 03:00 WIB
Pelatih Persija Jakarta: Liga Indonesia Tidak Mudah - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjawab pertanyaan para pewarta pada jumpa pers pra pertandingan BRI Super League melawan Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Foto: ANTARA/HO/PERSIJA JAKARTA

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui Super League adalah kompetisi yang sulit.

“Saya sudah beberapa kali berbicara, liga ini tidak mudah,” kata Souza, Jumat (2/1).

Mauricio Souza pun meminta para pemain Persija Jakarta tidak meremehkan lawan yang akan dihadapi.

Baca Juga:

“Kami harus respek sama lawan,” ujar Souza.

Di sisi lain, Mauricio Souza mengaku belum memikirkan pertandingan melawan Persib Bandung.

Persija akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 Desember 2026.

Baca Juga:

“Kami belum fokus untuk pertandingan Persib Bandung,” ujar Souza.

Mauricio Souza tidak memungkiri pertandingan Persija melawan Persib sangat dinantikan.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui Super League adalah kompetisi yang sulit.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   persija persib persib bandung Persija Jakarta pelatih persija super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU