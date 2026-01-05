Pelatih Tidak Yakin Persija Jakarta Akan Melawan Tim Besar Liga Jerman

JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 21:00 WIB
Arsip- Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza (kiri), memberi keterangan kepada pewarta setelah memimpin latihan tim di Persija Training Ground, Depok, Rabu (24/9/2025). Foto: ANTARA/RAUF ADIPATI

jakarta.jpnn.com - Teka-teki mengenai rencana Persija Jakarta melawan Hertha Berlin pada hari ulang tahun ke-500 Jakarta belum terjawab.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza justru tidak yakin anak asuhnya akan menghadapi tim Liga Jerman itu.

“Saya melihatnya di internet. Maaf, internet banyak kadang-kadang tidak benar informasinya,” kata Souza, Jumat (2/1).

Mauricio Souza mengaku baru percaya jika sudah mendapatkan informasi langsung dari petinggi Persija.

“Saya akan percaya kalau Pak Presiden sudah panggil kami untuk kasih tahu, pada 2027 kami ada uji coba lawan Hertha Berlin,” kata Souza.

Meskipun demikian, Souza menilai laga melawan Hertha Berlin sangat berguna bagi Persija jika pertandingan terwujud.

“Bagus kalau ada pertandingan itu. Benar-benar bagus untuk Persija,” kata Souza.

Menurut pelatih asal Brasil itu, Hertha Berlin mempunyai nama besar selama berkiprah pada Liga Jerman.

