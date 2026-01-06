Dilepas Persija Jakarta, Alwi Fadillah: Ini Bukan Selamat Tinggal

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas salah satu pemainnya, Alwi Fadillah, pada pertengahan musim Super League 2025/2026.

Perpisahan itu mengakhiri masa baki Alwi Fadillah yang sudah berjalan selama beberapa musim di Persija.

Alwi Fadillah dimatangkan di Elite Pro Academy (EPA) Persija. Setelah itu, Alwi sempat dipinjamkan ke Bekasi City FC pada 2025.

Alwi Fadillah baru bisa menembus skuad senior Persija Jakarta pada Liga 1 2024/2025.

Dia menjalani debut ketika Persija Jakarta menghadapi Semen Padang pada 6 Desember 2024.

Musim ini, Alwi Fadillah membela Persija Jakarta saat menjamu Persik Kediri pada 20 November 2025.

“Terima kasih telah berkontribusi bersama Persija,” kata Pelatih Persija Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi klub, Senin (5/1).

Pelatih asal Brasil itu berharap Alwi Fadillah mendapatkan kesuksesan di klub barunya.