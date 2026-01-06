JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Dilepas Persija Jakarta, Alwi Fadillah: Ini Bukan Selamat Tinggal

Dilepas Persija Jakarta, Alwi Fadillah: Ini Bukan Selamat Tinggal

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:00 WIB
Dilepas Persija Jakarta, Alwi Fadillah: Ini Bukan Selamat Tinggal - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta melepas salah satu pemainnya, Alwi Fadillah, pada pertengahan musim Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas salah satu pemainnya, Alwi Fadillah, pada pertengahan musim Super League 2025/2026.

Perpisahan itu mengakhiri masa baki Alwi Fadillah yang sudah berjalan selama beberapa musim di Persija.

Alwi Fadillah dimatangkan di Elite Pro Academy (EPA) Persija. Setelah itu, Alwi sempat dipinjamkan ke Bekasi City FC pada 2025. 

Baca Juga:

Alwi Fadillah baru bisa menembus skuad senior Persija Jakarta pada Liga 1 2024/2025. 

Dia menjalani debut ketika Persija Jakarta menghadapi Semen Padang pada 6 Desember 2024.

Musim ini, Alwi Fadillah membela Persija Jakarta saat menjamu Persik Kediri pada 20 November 2025.

Baca Juga:

“Terima kasih telah berkontribusi bersama Persija,” kata Pelatih Persija Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi klub, Senin (5/1).

Pelatih asal Brasil itu berharap Alwi Fadillah mendapatkan kesuksesan di klub barunya.

Persija Jakarta melepas salah satu pemainnya, Alwi Fadillah, pada pertengahan musim Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija alwi fadillah pelatih persija super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU