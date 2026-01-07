Pemain Muda Persija Jakarta Makin Sangar, Masa Depan Cerah

jakarta.jpnn.com - Para pemain muda Persija Jakarta makin bersinar. Mereka juga terus menunjukkan performa yang makin baik.

Hal itu terlihat ketika Persija Jakarta mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/1).

Arlyansyah Abdulmanan membuka keunggulan Persija ketika pertandingan sudah berjalan 61 menit.

Setelah Arlyansyah mencetak gol, Aditya Warman mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-79.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza pun tidak ragu memuji permainan para pemain mudanya.

“Aditya berlatih dengan sangat baik. Dia adalah pemain dengan dedikasi tinggi dalam latihan dan terus menunjukkan perkembangan,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Pelatih asal Brasil itu mengaku sudah yakin terhadap kemampuan yang dimiliki Aditya Warman.

“Saya yakin saat dia masuk ke lapangan, dia akan memberikan kontribusi besar,” kata Souza.