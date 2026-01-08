Persib Bandung vs Persija Jakarta: Persiapan Maksimal demi Hasil Positif

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta tidak bisa berleha-leha karena sudah ditunggu Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026.

Persija akan melawat ke kandang Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1).

Laga melawan Persib akan menjadi penentuan apakah Persija bisa mencetak hat-trick kemenangan atau tidak.

Sebelumnya, Persija Jakarta memetik dua kemenangan beruntun di kandang saat menaklukkan Bhayangkara FC dan Persijap Jepara.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memastikan timnya bersiap maksimal menjelang menghadapi Persib.

Mauricio Souza mengaku akan mempersiapkan tim dengan maksimal agar mendapatkan hasil positif.

Pelatih asal Brasil itu menjelaskan persiapan yang maksimal menjadi kunci bagi Persija Jakarta.

Sebab, celah sedikit saja akan mendatangkan petaka bagi Persija Jakarta saat melawan Persib.