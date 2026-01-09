Pelatih Persija Jakarta Tahu Kualitas Persib Bandung, Investasi Sangat Besar

jakarta.jpnn.com - Lanjutan Super League 2025/2026 akan dihiasi pertandingan sarat gengsi antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

Kedua tim akan bentrok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengaku akan mempersiapkan tim secara optimal untuk menghadapi Persib.

Mauricio Souza tidak memungkiri Persib Bandung mempunyai komposisi pemain yang berkualitas.

“Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Mauricio Souza juga menyoroti para pemain Timnas Indonesia yang saat ini membela Persib Bandung.

“Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana,” ujar Mauricio.

Jika mampu mengalahkan Persib Bandung, Persija Jakarta berpeluang menduduki puncak klasemen sementara.