JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persib Bandung vs Persija Jakarta: Macan Datang Tidak untuk Bertahan

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Macan Datang Tidak untuk Bertahan

Sabtu, 10 Januari 2026 – 21:00 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta: Macan Datang Tidak untuk Bertahan - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta berani menargetkan hasil positif ketika melawan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berani menargetkan hasil positif ketika melawan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1).

Meskipun bermain di kandang Persib Bandung, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tidak mau hanya bertahan.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan timnya akan bermain dengan ciri khas yang selama ini ditunjukkan.

Baca Juga:

“Kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri,” kata Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Mauricio Souza mengatakan Persija Jakarta tetap menaruh rasa hormat kepada Persib Bandung.

“Kami respek kepada lawan, tetapi api kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu,” tutur Souza.

Baca Juga:

Pelatih asal Brasil itu pun mengaku akan mempersiapkan tim dengan maksimal agar mendapatkan hasil positif.

“Dalam minggu ini kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib,” ujar Souza.

Persija Jakarta berani menargetkan hasil positif ketika melawan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   persija persib Persija Jakarta persib bandung super league pelatih persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU