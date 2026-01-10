Persib Bandung vs Persija Jakarta: Macan Datang Tidak untuk Bertahan

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berani menargetkan hasil positif ketika melawan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1).

Meskipun bermain di kandang Persib Bandung, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tidak mau hanya bertahan.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan timnya akan bermain dengan ciri khas yang selama ini ditunjukkan.

“Kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri,” kata Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Mauricio Souza mengatakan Persija Jakarta tetap menaruh rasa hormat kepada Persib Bandung.

“Kami respek kepada lawan, tetapi api kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu,” tutur Souza.

Pelatih asal Brasil itu pun mengaku akan mempersiapkan tim dengan maksimal agar mendapatkan hasil positif.

“Dalam minggu ini kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib,” ujar Souza.