Persija Jakarta Lepas 3 Pemain, Harus Lebih Matang saat Comeback

Senin, 12 Januari 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Lepas 3 Pemain, Harus Lebih Matang saat Comeback
Persija Jakarta melepas tiga pemainnya menjelang pertengahan musim Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas tiga pemainnya menjelang pertengahan musim Super League 2025/2026.

Tiga pemain itu ialah Alfriyanto Nico Saputro (22), Figo Dennis (19), dan Jehan Pahlevi (19).

Meskipun demikian, Persija Jakarta tidak melepaskan tiga pemain muda itu secara permanen.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu hanya meminjamkan Figo Dennis dan kawan-kawan sampai akhir musim.

“Masa peminjaman ini kami pandang sebagai bagian penting dari perkembangan mereka,” kata Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas sebagaimana dilansir laman resmi klub, Minggu (11/1).

Menurut Bambang, peminjaman tidak hanya soal menit bermain, tetapi juga tentang cara menghadapi tekanan dan menjaga konsistensi. 

Bambang Pamungkas menaruh harapan besar terhadap masa peminjaman yang dijalani Figo Dennis dan kawan-kawan.

Pria yang karib disapa Bepe itu menekankan masa peminjaman bukan sekadar persinggahan.

Persija Jakarta melepas tiga pemainnya menjelang pertengahan musim Super League 2025/2026.
