Persija Jakarta Dikalahkan Persib Bandung, Pelatih: Pertandingan Tidak Bagus

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sangat kecewa setelah dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (11/1).

Petaka bagi Persija Jakarta terjadi setelah pemain Persib Bandung Beckham Putra mencetak gol pada menit kelima.

Persija Jakarta sebenarnya mempunyai beberapa peluang untuk menjebol gawang Persib Bandung.

Salah satunya ialah melalui tendangan Allano Lima. Namun, bola tendangan Allano masih mengenai tiang.

Persija Jakarta juga hampir menjebol gawang Persib Bandung melalui tendangan Emaxwell Souza.

Akan tetapi, bola hasil tendangan Emaxwell Souza mampu dihalau kiper Persib Teja Paku Alam.

Persija Jakarta juga sempat menciptakan peluang untuk mencetak gol melalui usaha Van Basty Souza.

Meskipun demikian, bola hasil tandukan Van Basty Souza hanya menciptakan kemelut di depan gawang Persib.