JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Dikalahkan Persib Bandung, Pelatih: Pertandingan Tidak Bagus

Persija Jakarta Dikalahkan Persib Bandung, Pelatih: Pertandingan Tidak Bagus

Selasa, 13 Januari 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Dikalahkan Persib Bandung, Pelatih: Pertandingan Tidak Bagus - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta sangat kecewa setelah dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sangat kecewa setelah dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (11/1).

Petaka bagi Persija Jakarta terjadi setelah pemain Persib Bandung Beckham Putra mencetak gol pada menit kelima.

Persija Jakarta sebenarnya mempunyai beberapa peluang untuk menjebol gawang Persib Bandung.

Baca Juga:

Salah satunya ialah melalui tendangan Allano Lima. Namun, bola tendangan Allano masih mengenai tiang.

Persija Jakarta juga hampir menjebol gawang Persib Bandung melalui tendangan Emaxwell Souza.

Akan tetapi, bola hasil tendangan Emaxwell Souza mampu dihalau kiper Persib Teja Paku Alam.

Baca Juga:

Persija Jakarta juga sempat menciptakan peluang untuk mencetak gol melalui usaha Van Basty Souza.

Meskipun demikian, bola hasil tandukan Van Basty Souza hanya menciptakan kemelut di depan gawang Persib.

Persija Jakarta sangat kecewa setelah dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   persija persib Persija Jakarta persib bandung pelatih persija beckham putra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU