Persija Jakarta Kalah, Pelatih Sebut Persib Bandung Cuma Andalkan Serangan Balik

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza kecewa karena timnya dikalahkan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (11/1), Persija kalah satu gol tanpa balas.

Gol yang membuat Persija Jakarta kalah dilesakkan pemain Persib Bandung Beckham Putra pada menit kelima.

“Siapa pun yang menyukai sepak bola dan datang ke sini untuk menonton pertandingan hari ini hampir tidak melihat sepak bola sama sekali,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Pelatih asal Brasil itu menyoroti peluang yang didapatkan Persija Jakarta dan Persib Bandung.

“Kedua tim hampir tidak mampu menciptakan peluang apa pun,” ujar Souza.

Mauricio Souza tidak ragu memuji cara para pemain Persib Bandung melakukan pertahanan.

“Kami sudah tahu Bandung adalah tim yang bertahan dengan baik. Namun, mereka hanya mencoba bermain melalui serangan balik,” ujar Mauricio Souza.