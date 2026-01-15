Persija Dikalahkan Persib Bandung, Rizky Ridho: Kami Tunggu di Jakarta

JPNN.com

Kamis, 15 Januari 2026 – 21:00 WIB
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho bersikap jantan setelah timnya dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho bersikap jantan setelah timnya dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (11/1).

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Persib yang meraih tiga poin,” kata Rizky Ridho sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Bek Timnas Indonesia itu pun menyoroti sambutan yang didapatkan para pemain Persija Jakarta.

“Terima kasih atas sambutannya,” ujar Rizky Ridho.

Rizky Ridho pun seolah ingin membalas kekalahan Persija pada pertandingan kedua di Jakarta.

“Kami tunggu di Jakarta. Terima kasih,” ujar Rizky Ridho.

Di sisi lain, Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai timnya dan Persib Bandung kesusahan menciptakan peluang.

Pelatih asal Brasil itu tidak memungkiri Persib Bandung mempunyai pertahanan yang baik.

